PUBG Tamamen Ücretsiz Oldu!

Battle royale türünü deyim yerindeyse şaha kaldıran yapım PUBG tamamen ücretsiz olarak karşımızda!

Takvimler 2017 yılını gösterirken hayatlarımıza giren PUBG deyim yerindeyse oyun dünyasına adeta bomba gibi düştü. Şimdilerde en popüler oyun türlerinden olan, neredeyse her oyunda kendisine bir şekilde yer bulmayı başaran battle royale'i şimdiki popülerliğe kavuşturan en önemli yapımlardan olan PUBG kemik bir kitleyi kendisine bağlamayı başardı. Steam'in en çok oynananlar listelerinin de gediklisi olan PUBG cephesinden radikal bir karar geldi. Daha önce önceden verilen haber doğrultusunda PUBG oynaması tamamen ücretsiz bir oyun oldu!

Sonunda Beklenen Oldu: PUBG Ücretsiz Oluyor!

PUBG'yi hala denemediyseniz, satın almak konusunda kararsız kalıp çeşitli sebeplerle vazgeçtiyseniz ya da sadece bir göz atmak istiyorsanız artık önünüzde hiçbir engel yok. Dünyayı kasıp kavuran oyun oynaması tamamen ücretsiz bir biçimde sizi bekliyor. Geliştiriciler oyunu daha önceden satın almış olan oyuncuları da mağdur etmeyecek bir biçimde yeni sisteme geçmiş vaziyetteler. Oyunu daha önceden satın almış olan oyuncuların hesapları premium hesaplara yükseltilerek bu hesaplara çeşitli avantajlar tanımlanmış durumda. Tüm bunların yanı sıra 15.2 güncellemesi ile birlikte oyuna yepyeni özellikler de eklenmiş vaziyette. Oyunun gidişatını değiştirecek olan dronelar, yepyeni bir sağlık kiti ve çok daha fazlası bunlardan yalnızca bazılarından.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet