PUBG Survivorlar X Zombiler videosu yayınlandı!
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PUBG Survivorlar X Zombiler videosu yayınlandı!

PUBG Survivorlar X Zombiler videosu yayınlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Dikkat bu videoda bolca zombi var!

YOUKI adlı YouTube kanalının hazırladığı ve PUBG Türkiye Twitter hesabı tarafından paylaşılan PUBG Survivorlar X Zombiler videosu yayınlandı. Video bir hayli aksiyonlu geçiyor.

Videoda belirli sayıda Survivor ve belirli sayıda Zombi bulunuyor. Zombilerin amacı Survivorları öldürüp şehri ele geçirmekken Survivorların amacı ise Zombileri öldürüp şehre girişlerini engellemek.

Silahlarındaki mermileri biten Survivorlar acaba şehri savunabilecek mi? Zombilerin gücü Survivorları öldürüp şehri ele geçirmeye yetecek mi? Tüm bunların cevabını alttaki videoya göz atarak öğrenebilirsiniz. Keyifli seyirler!

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Eğer bu tarz içerikleri daha fazla izlemek istiyorsanız YOUKI'nin YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Kanala hızlıca gitmek için tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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