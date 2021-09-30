Battle Royale devi bir sezonu daha geride bıraktı ve PUBG sezon 13 dereceli modu ödülleri dağıtılmaya başlıyor. Peki hangi lig hangi ödülün sahibi olacak gelin hep birlikte bakalım!

13. Sezon sona erdi ve zorlu bir Dereceli sezonunun ardından ödüllerinizin tadını çıkarma zamanı geldi. Ödüller, 14. Sezonun başında giriş yaptığınız anda envanterinize otomatik olarak eklenecektir.

Sezon 13 ödülleri, sezon sonu derecenize göre verilir.