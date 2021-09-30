PUBG sezon 13 dereceli modu ödülleri dağıtılmaya başlıyor! - Haberler
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PUBG sezon 13 dereceli modu ödülleri dağıtılmaya başlıyor!

Playerbros - Haberler | Gamegar
PUBG sezon 13 dereceli modu ödülleri dağıtılmaya başlıyor!

PUBG: sezon 13 dereceli modu ödülleriniz hazır!

Battle Royale devi bir sezonu daha geride bıraktı ve PUBG sezon 13 dereceli modu ödülleri dağıtılmaya başlıyor. Peki hangi lig hangi ödülün sahibi olacak gelin hep birlikte bakalım!

13. Sezon sona erdi ve zorlu bir Dereceli sezonunun ardından ödüllerinizin tadını çıkarma zamanı geldi. Ödüller, 14. Sezonun başında giriş yaptığınız anda envanterinize otomatik olarak eklenecektir.

Sezon 13 ödülleri, sezon sonu derecenize göre verilir.

SEVİYE

ÖDÜL LİSTESİ

Bronz

Bronz PUBG ID Amblemi

Gümüş

Gümüş PUBG ID Amblemi

Altın

Altın PUBG ID Amblemi Dereceli Paraşüt Kozmetiği

Platin

Animasyonlu Platin PUBG ID Amblemi Dereceli Paraşüt Kozmetiği

Elmas

Animasyonlu Elmas PUBG ID Amblemi Dereceli Paraşüt Kozmetiği

Usta

Animasyonlu Usta PUBG ID Amblemi Animasyonlu Ustalık İsimliği Dereceli Paraşüt Kozmetiği

İlk 500

İlk 500 oyuncuları için bonus ödüller: Animasyonlu İlk 500 PUBG ID Amblemi Animasyonlu İlk 500 İsimliği

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Haber: PUBG sezon 13 dereceli modu ödülleri dağıtılmaya başlıyor! - Haberler
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