PUBG Sezon 11 ile yenilikleri beraberinde getiriyor! Paramo haritası geri dönüyor!
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PUBG Sezon 11 ile yenilikleri beraberinde getiriyor! Paramo haritası geri dönüyor!

25.03.2021 10:32 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:35
PUBG Sezon 11 ile yenilikleri beraberinde getiriyor! Paramo haritası geri dönüyor!

PUBG Sezon 11 güncelleme notları açıklandı. KRAFTON, PUBG Sezon 11'i duyurdu. Yeni sezonda Paramo haritasının geri döneceği açıklandı. Ayrıca dikkan çekici birçok yenilik hayata geçirilmek için bekliyor. İşte yeni sezon hakkındaki tüm detaylar!

2016 yılında KRAFTON tarafından piyasaya sürülen PUBG, şu zamana kadar birçok yeniliği beraberinde getirdi. Oyun severler tarafından sevilen Battle Royale oyunlarından birisi olan PUBG'ye büyük ilgi devam ederken, oyun kendini her geçen gün yeni içeriklerle zenginleştirmeye devam ediyor.

KRAFTON, oyuncuların heyecanlı bekleyişlerinin ardından nihayet PUBG Sezon 11'i duyurdu. Yeni sezonda, oyuncuların haritalarda daha kolay gezinebilmeleri, oyunda üstün bir performans sağlamaları ve yeni mekanikler ile oyuna çeşitli güncellemeler katıyor.

PUBG Sezon 11 beraberinde 3x3 Paramo haritasını da getiriyor. Paramo haritasına yapılan iyileştirmeler ile yapılandırılan harita oyuncular tarafından çok beğenileceğe benziyor. İşte yeni haritada bulunan güncellemeler şu şekilde;

PARAMO HARİTASI GÜNCELLEME DETAYLARI

· Ekstra alan koruması

· Zemin iyileştirmeleri

· Maçlar arasındaki önemli yer işaretlerini değiştiren genişletilmiş dinamik bir dünya sistemi

· Gizli Oda'da ve Yardım Paketi Helikopteri'nde artan eşya belirme oranları

· Harita ile özel oyunlar yaratma özelliğini

PUBG Sezon 11 ile yenilikleri beraberinde getiriyor! Paramo haritası geri dönüyor!

Yeni gelecek sezondan itibaren Dereceli Sezonlar iki aylık daha devam edecek, yani bu sezonlar artık Survivor Pass'lerle ortak çalışmayacak. Sezon ödüllerinin nasıl dağıtılacağına yönelik ise, yeni bir düzenleme yapıldı. Aynı zamanda tüm haritalarda silahların belirme oranları artırıldı.

Güvenli bölgeye geçiş için ulaşım aracı olan Fulton Balonu da yeni sezona dahil oluyor. Balon tamamen şişirildikten sonra bir uçak 60 saniye içinde oyuncuları almak için gelecek. Oyuncular savaş alanına atlamaya karar verene kadar Beyaz Alan'ın merkezine taşınacaklar. Savaş ortamından kaçmak ve güvenli bir yerde yağmalama yapmak isteyen isteyen oyuncular bu aracı kullanabilecekler.

PUBG Sezon 11, oyuncuların oyun içi başarılarını takip etmek için Ustalık Madalyası sistemi getiriyor. Artık oyun içinde "So Close" madalyası gibi, çeşitli savaş başarıyla kazanılacak 10 yeni madalya var.

SeviyeÖdül Listesi
Bronz?Bronz PUBG ID Amblem
Gümüş?Gümüş PUBG ID Amblem
Altın?Altın PUBG ID Amblem

?Dereceli Paraşüt Kozmetiği

Platin?Animasyonlu Platin PUBG ID Amblem

?Dereceli Paraşüt Kozmetiği

Elmas?Animasyonlu Elmas PUBG ID Amblem

?Dereceli Paraşüt Kozmetiği

Üstat?Animasyonlu Üstat PUBG ID Amblemi

?Animasyonlu Üstat İsim Levhası

?Dereceli Paraşüt Kozmetiği

İlk 500Lider Tablosunun zirvesinde yer alan oyuncular için bonus ödüller

?Animasyonlu İlk 500 Amblemi

?Animasyonlu İlk 500 İsim Levhası

KRAFTON, PUBG Sezon 11'in, 31 Mart'ta PC'de ve 8 Nisan'da konsollara geleceğini duyurdu. PUBG 1.1 Güncellemesi hakkındaki tüm detaylara buradan göz atabilirsiniz.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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