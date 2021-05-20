PUBG Sezon 11 Dereceli Mod sona eriyor!

Sezon 11 ile ilgili tüm detaylar bu haberde!

Kıyasıya rekabetin tavan yaptığı PUBG Sezon 11 Dereceli Mod sona eriyor. Eğer hala ödüllerinizi almadıysanız bu haberi kaçırmayın.

Dereceli ödülleri, sunucu bakımı tamamlandıktan sonra 2 Temmuz tarihinde almaya hak kazanan tüm oyunculara dağıtılacak. Sezon 11 Dereceli ödülleriyle ilgili tüm ayrıntılar aşağıda yer alıyor.

Onur Ödülleri

En son Dereceli başarılarınıza isim levhaları ve amblemler gibi onur ödülleriyle ek bir ayrıntı getiriliyor ama bu ödüller yalnızca yeni sezon süresince sergilenebilecek. PUBG ekibi bu özelliğin, oyuncuları dereceli modunda ilerlemeye devam etmeye teşvik edeceğini ve aynı zamanda her sezon zorluklarla kazanılan ödüllere daha fazla prestij katacağını düşünüyor.

Paraşüt kozmetikleri gibi dereceli oyun içi kozmetikleri yine tüm sezonlarda kullanılabilecek.

En yüksek derecelere ulaşan oyuncular, çabalarının hakkını biraz daha almak için animasyonlu isim levhaları ve amblemler gibi ek ödüller alacak.

Sezon 11 Dereceli Modu Ödülleri

Dereceli ödülleri sezon sonundaki derecenize göre verilir. En az Altın V derecesine ulaşan oyuncular Sezon 11 Dereceli Paraşüt kozmetiğini alacak!

Savaşarak Platin veya daha üstü dereceye ulaşanlar ise özel bir Animasyonlu Amblem ile de ödüllendirilecek. Usta veya daha üstü derecedeki oyuncular Animasyonlu İsim Levhası da alacak.

Her bölgeden İlk 500 Oyuncu, dünya lideri pozisyonlarını gösteren özel bir İlk 500 Animasyonlu Amblem ve Animasyonlu İsim Levhası alacak. İlk 500'deki oyuncular oyun içinde LİDER TABLOSUNDA gösterilecek.

Son olarak, sezon bittiğinde oyun içindeki KARİYER sekmesinin altındaki İSTATİSTİKLER ekranına göz atarak Sezon 11 Dereceli istatistiklerinizi inceleyin.

Ödüller Nasıl Verilecek?

Tüm ödüller, yeni sezonun başlangıcında otomatik olarak verilir. Bunları, yeni sezonda ilk oturum açtığınızda gösterilen açılır ekrandan alabilirsiniz.

Yeni sezonda tüm PUBG severlere başarılar!

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Kaynak: Playerbros