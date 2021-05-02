PUBG Savaş Kamerası geri dönüyor!

Oynarken kazandıran seri geri dönüyor!

Battle Royale dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan biri olan PUBG Savaş Kamerası geri dönüyor. Oyun oynarken G-Coin kazanabileceğiniz etkinlik "Savaş Kamerası" tekrardan sizlerle buluşuyor.

Sadece Türkiye oyuncularına özel hazırlanan ve Sezon 9 ile sunulan ödüllü seri, ufak bir aranın ardından daha güçlü bir şekilde geri dönüyor! Yepyeni tasarımı, G-Coin ödülleri ve iki haftada bir yayınlanacak EN İYİLER videosu ile, Savaş Kamerası serisini duymayan kalmasın!

Savaş alanına atlayan oyuncular; hayatta kalmak için muhteşem bir rekabetin içine dalıyor, enfes kafa atışları kaydediyor, şaşırtan akıl oyunları yapıyor ve PUBG'nin eğlendiren anlarını kimi zaman tek başlarına kimi zamansa takımları ile deneyimliyorlar.

Keyifli ve iddialı PUBG anlarınızı Çorba Parasına ve muhteşem bir içeriğe dönüştürme vakti geldi!

katılın ve muhteşem PUBG kliplerinizi Savaş Kamerası > #katılım kategorisi altında paylaşın.

Katılım kategorisinde limitli paylaşım yapabilirsiniz dolayısıyla favori anınızı paylaştığınızdan emin olun!

Seçilmeniz halinde 1,000 G-Coin'i kasanıza atın ve En İyiler videosunda yerinizi alın!

Katılım Kuralları

Video içerisinde küfür, hakaret ya da 'nı ihlal eden olumsuz bir davranış olmaması gerekmektedir.

Video boyutunun 1920×1080 olması gerekmektedir.

Video kalitesinin minimum 1080p olması gerekmektedir.

Video süresinin 30 saniyeyi aşmaması gerekmektedir.

Videonun orijinal ve katılımcıya ait olması gerekmektedir.

Videolarınızı YouTube'a Liste Dışı ya da Herkese Açık olarak ekleyebilir ya da Twitch ve benzeri platformlardan doğrudan klip linki paylaşabilirsiniz.

Not Edin:

Kazananlara Discord özel mesaj yolu ile ulaşılacaktır ve G-Coin ödülleri kod olarak özel mesajlardan teslim edilecektir.

En İyiler videosunda 5 oyuncu yer alacaktır ve videoda yer almaya hak kazanan oyuncular G-Coin ödülü ile buluşacaktır.

Sadece PC platformuna özeldir.

Kaynak: Playerbros