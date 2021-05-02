PUBG Savaş Kamerası geri dönüyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PUBG Savaş Kamerası geri dönüyor!

PUBG Savaş Kamerası geri dönüyor!
Playerbros - Haberler | Sadece Haberler

Oynarken kazandıran seri geri dönüyor!

Battle Royale dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan biri olan PUBG Savaş Kamerası geri dönüyor. Oyun oynarken G-Coin kazanabileceğiniz etkinlik "Savaş Kamerası" tekrardan sizlerle buluşuyor.

Sadece Türkiye oyuncularına özel hazırlanan ve Sezon 9 ile sunulan ödüllü seri, ufak bir aranın ardından daha güçlü bir şekilde geri dönüyor! Yepyeni tasarımı, G-Coin ödülleri ve iki haftada bir yayınlanacak EN İYİLER videosu ile, Savaş Kamerası serisini duymayan kalmasın!

Savaş alanına atlayan oyuncular; hayatta kalmak için muhteşem bir rekabetin içine dalıyor, enfes kafa atışları kaydediyor, şaşırtan akıl oyunları yapıyor ve PUBG'nin eğlendiren anlarını kimi zaman tek başlarına kimi zamansa takımları ile deneyimliyorlar.

Keyifli ve iddialı PUBG anlarınızı Çorba Parasına ve muhteşem bir içeriğe dönüştürme vakti geldi! 

 katılın ve muhteşem PUBG kliplerinizi Savaş Kamerası > #katılım kategorisi altında paylaşın.

Katılım kategorisinde limitli paylaşım yapabilirsiniz dolayısıyla favori anınızı paylaştığınızdan emin olun!

Seçilmeniz halinde 1,000 G-Coin'i kasanıza atın ve En İyiler videosunda yerinizi alın!

Katılım Kuralları

Video içerisinde küfür, hakaret ya da 'nı ihlal eden olumsuz bir davranış olmaması gerekmektedir.

Video boyutunun 1920×1080 olması gerekmektedir.

Video kalitesinin minimum 1080p olması gerekmektedir.

Video süresinin 30 saniyeyi aşmaması gerekmektedir.

Videonun orijinal ve katılımcıya ait olması gerekmektedir.

Videolarınızı YouTube'a Liste Dışı ya da Herkese Açık olarak ekleyebilir ya da Twitch ve benzeri platformlardan doğrudan klip linki paylaşabilirsiniz.

Not Edin:

Kazananlara Discord özel mesaj yolu ile ulaşılacaktır ve G-Coin ödülleri kod olarak özel mesajlardan teslim edilecektir.

En İyiler videosunda 5 oyuncu yer alacaktır ve videoda yer almaya hak kazanan oyuncular G-Coin ödülü ile buluşacaktır.

Sadece PC platformuna özeldir.

Kaynak: Playerbros

Türkiye'ye girişteki PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı
Türkiye'ye girişteki PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı
Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu
Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu
Bakan Akar: Pençe operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Pençe operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Ersin Tatar Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Ünal Karaman Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Hüseyin Göçek Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: PUBG Savaş Kamerası geri dönüyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 16:46:42. #1.16#

title