PUBG'nin Yeniden Doğma Özelliğine Sahip Haritası Taego, Test Sunucusuna Eklendi
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PUBG'nin Yeniden Doğma Özelliğine Sahip Haritası Taego, Test Sunucusuna Eklendi

PUBG'nin Yeniden Doğma Özelliğine Sahip Haritası Taego, Test Sunucusuna Eklendi
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Geçen mayıs ayında PUBG Corp., oyuncuların öldüklerinde yeniden doğabilecekleri Taego adında yeni bir harita tanıtmıştı.

Geçen mayıs ayında PUBG Corp., oyuncuların öldüklerinde yeniden doğabilecekleri Taego adında yeni bir harita Fenomen Battle Royale oyununa Miramar'dan bu yana gelecek ilk 8×8 harita olan lokasyon, şimdi test sunucularında.

7 Temmuz'da yayınlanacak olan yeni PUBG haritası, bugünden itibaren test sunucularında deneyimlenebilecek. Oyunun en büyük haritalarından ikisi olan Erangel ve Miramar ile aynı boyutta olan Taego, Warzone'un 1v1 modu olan Gulag ile benzer bir mantığa sahip.

Taego, 8×8 Boyutlarında Bir Harita Olacak

Eğer haritada "Mavi Bölge aşaması" sırasında ölürseniz, kendinizi Taego'dan ayrı küçük bir ada olan "Geri Dönüş Arenası"nda buluyorsunuz. Yeterince uzun süre hayatta kalırsanız oyunun ilerleyen bölümlerinde Taego'ya geri dönüyorsunuz. Kısacası PUBG, hayatınız için savaşmanızı sağlayacak.

Söz konusu mod, doğrudan 'dan klonlanmış gibi görünse de, bazı yönlerden ondan ayrılıyor. Örneğin; Self AED adındaki bir öğeden envanterinizde bulundurursanız, ölmeniz durumunda kendinizi anında diriltebiliyorsunuz. Bu özellik şimdilik yalnızca Taego'da var, ancak oyuncuların geri dönüşlerine göre başka haritalarda da karşımıza çıkabilir.

Warzone Gulag'ta Modern Warfare'deki Gunfight oyun moduna benzer bir şekilde, rastgele silahlar ve ekipman alıyorsunuz. Büyük ihtimalle PUBG'de de böyle olacak. 7 Temmuz'da yayınlanacak olan PUBG 12.2 güncellemesinin yama notlarına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo

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