PUBG'nin Taego haritası için yeni bir güncelleme geliyor!
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PUBG'nin Taego haritası için yeni bir güncelleme geliyor!

PUBG'nin Taego haritası için yeni bir güncelleme geliyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

PUBG yapımcısı Taehyun Kim'e göre, PUBG: Battlegrounds, bir sonraki güncellemesinde yeni Taego haritasına daha fazla özellik ekleyecek. PUBG Taego haritasına gelecek güncellemeler neler? İşte detaylar!

Screen Rant ile bir röportaj gerçekleştiren PUBG yapımcısı Taehyun Kim, PUBG ekibinin sürekli olarak oyunu geliştirmek ve yenilik yapmak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

PUBG'nin Taego haritasına yeni bir güncelleme geliyor!

Kim, PUBG'nin en yeni eklenen Taego haritasının bir sonraki güncellemesinde yer alacak özellikler hakkında hiçbir ayrıntıdan bahsetmezken, şunları dile getirdi:

"Geliştirici ekip her zaman yeni özellikler için çeşitli fikirler bulmaya ve yeni bir harita üzerinde çalışırken kullanıcıların oyunumuzu daha eğlenceli ve dinamik bir şekilde oynamasını sağlamaya çalışıyor. Bununla birlikte, Taego'da hala duyurulmamış özelliklervar. Bu özellikler bir sonraki güncellemede yayınlanacak. Bu yüzden bizi izlemeye devam edin. Ayrıca, Taego teaser videomuzdan güncelleme ile ilgili ipuçları alabilirsiniz!"

Oyuncuların şu an beklentileri PUBG'ye gelecek yeni mekanikler ve özelliklerin oyunu kayda değer bir şekilde yükseltmesi yönünde. PUBG hala popüler olmasına ve birçok kişi tarafından beğenilmesine rağmen, birçok rakip oyunun izleyici ve oyuncu sayısına kıyasla geride kaldı. Belki de PUBG ekibi oyunu geliştirerek büyük rakiplerin çoğuyla tekrar mücadele edebilir.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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