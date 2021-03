PUBG: New State ön kayıt nasıl yapılır? Ön kayıtlar 5 milyon oyuncuyu geçti!

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Pubg: New State için ön kayıt nasıl yapılır? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Krafton tarafından ön kayıtlarının beş milyon oyuncuyu geride bıraktığı açıklanan Pubg New State, Pubg Mobile 2 adıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Tüm dünyada en çok oynanan oyunlar arasında yer alan Pubg Mobile, yeni oyunuyla büyük merak toplamaya devam ediyor. PUBG: New State adıyla duyurulan Pubg Mobile 2'nin ön kayıtları kısa sürede 5 milyon oyuncuyu geçti. Peki, PUBG: New State ön kayıt nasıl yapılır?

PUBG 2.0 olarak da adlandırılan Pubg New State; PUBG Steam versiyonu, PUBG Mobile ve PUBG Mobile Lite'ın ardından yayınlanacak. Global Illumination teknolojisi doğrultusunda "Mobil Oyunların Sınırlarını Zorlayan Ultra Gerçekçi Grafikler" yer alacak. olarak da adlandırılan oyun, Android 6.0 ve üstü sürümlerde oynanabilecek ancak IOS için henüz net bilgiler verilmemesine rağmen sadece Android kullanıcıları tarafından 5 milyonu aşkın ön kayıt yapıldı.

PUBG: NEW STATE ÖN KAYIT NASIL YAPILIR?

Player Unknown's BattleGrounds olarak ilk kez geliştirilen PUBG Mobile, yeni serüvenine başlıyor. 2051 yılında geçen popüler battle royale oyununun fütüristik bir versiyonu olan PUBG: New State üzerinde çalışmaya devam ediyor. Krafton Inc. tarafından geliştirilmekte olan PUBG New State için henüz bir çıkış tarihi verilmedi ancak oyunun ön kaydı, Google Play Store üzerinden Android cihazlar için açıldı.

Google Play Store'a girerek PUBG New State'i indirebilir ve ön kaydınızı tamamlayabilirsiniz.