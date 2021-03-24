PUBG Mobile, yeni Karakin haritasını duyurdu! Karakin haritası ne zaman geliyor?

Bilindiği gibi kısa bir süre önce PUBG Mobile 17. sezonu sona erdi. Bununla birlikte yepyeni bir sezon olan PUBG Mobile 18. sezon, Royal Pass 18 başlamış oldu. Yeni sezonla birlikte oyuna gelen ve gelecek güncellemeler ile yeniliklerin olacağı duyurusu yapılmıştı. Peki, yeni Karakin haritası ne zaman geliyor? Konuyla ilgili merak edilenleri haberin detaylarında bulabilirsiniz...

2018 yılında çıkan mobil versiyonu ile milyonlarca kullanıcıya hizmet veren PUBG Mobile'de geçtiğimiz günlerde başlayan yeni sezon birçok yeniliği beraberinde getirmişti. 1.3 yamasının çıkışının ardından gelen güncellemelerle, Karakin haritasının yenilenmiş versiyonunun çıkışı duyurulmuştu, ancak net bir tarih verilmemişti. Son yapılan duyuruyla ise Karakin haritasının çıkış tarihi belli oldu!

PUBG MOBILE KARAKIN HARİTASI NE ZAMAN GELECEK?

22 Mart'ta PUBG Mobile resmi sosyal medya hesaplarında yapılan duyuruya göre, PUBG Mobile Karakin haritasının yenilenmiş olarak 7 Nisan 2021 tarihinde geleceği açıklandı. YouTube kanalında kısa bir fragmanla yayınlanan haritanın çıkışı, oyuncuların heyecanlarını artırmış oldu.

Yenilenmiş Karakin haritası PUBG Mobile Twitter hesabından şu sözlerle duyuruldu: "Hayır, bu bir serap değil - bu çölde tavuk yemeği!"

PUBG Mobile'ın yeni haritası olan Karakin 2x2 km'lik büyüklükte küçük bir haritadan oluşuyor. Karakin bir çöl haritasıdır, bu durumdan dolayı çöl kavramının özelliklerini taşımaktadır. Açık alanların bolca bulunduğu haritada 64 oyuncu haritada aynı anda bulunabilecek.

PUBG Mobile'ın Demolition Zone modu sayesinde oyuncular uzun süre pusu kuramayaca ve savaşmak zorunda kalacaklar, yoksa bina tepelerine çökebilir ve hızlı bir şekilde ölebilirler. Bu mod sayesinde oyuncular hızlı bir oyun deneyimi yaşayacak ve mücadelenin bol olduğu oyunlara şahit olacaklar.

PUBG MOBILE HARİTA BOYUTLARI

· Erangel 8x8

· Miramar 8x8

· Sanhok 4x4

· Livik 2x2

Karakin 2x2