PUBG MOBILE, yeni güncellemesi ile mistik ödüllerin kapılarını aralıyor
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PUBG MOBILE, yeni güncellemesi ile mistik ödüllerin kapılarını aralıyor

20.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:55
PUBG MOBILE, yeni güncellemesi ile mistik ödüllerin kapılarını aralıyor

PUBG MOBILE, oyuncuların oyun içi görevleri tamamlayarak yeni ödüller toplayabileceği bir güncelleme yaptığını açıkladı.

PUBG MOBILE, oyuncuların oyun içi görevleri tamamlayarak yeni ödüller toplayabileceği bir güncelleme yaptığını açıkladı. 1.2 PUBG MOBILE güncellemesi kapsamında yapılan yeniliklerde oyuncuların, 'Runik Güç' temalı Royale Pass Sezon 17'de daha fazla güç kazanacakları da belirtildi.

PUBG MOBILE tarafından yapılan açıklamada, "Güncelleme 1.2 Versiyonu çerçevesinde tasarlandı. Popüler Erangel haritasına eklenen yeni Klasik oyun modunda, oyuncular önceden belirlenen üç farklı güç kümesinden birini seçerek karakterlerini yaratacaklar. Benzer bir şekilde, bu yeni güncelleme PUBG MOBILE'ın popüler birinci tekil şahıs nişancı Metro Exodus ile devam eden iş birliğine taze bir soluk kazandıracak. Oyuncular düşmanlarını yenerek Onur toplayabilecek ve özel temalı ses paketlerine, giysilere ve diğer kalıcı ödüllere erişebilecekler" denildi.

100 FARKLI KADEMELİ ÖDÜL

Açıklamada, Royale Pass Sezon 17 içerik güncellemesi ile ilgili şu bilgiler yer aldı:

"Yeni aktivite misyonları ve haftalık görevlerle ulaşılabilecek 100 farklı kademeli ödül içeriyor. Oyuncular, yeni eklenen Çarkıfeleği çevirerek 50'nci Seviyede Görkemli Şafak ve Ölümcül Orak arasında seçim yapabilirler. 100'üncü Seviyeye gelindiğinde ise, göz kamaştıran Muhafız Zırhı, Uzi ve M16A4 sunulacak. Ayrıca, Görev Etkinlik Paketleri tamamlanarak UC parasına dönüştürülebilir ve ilave ganimet için oyun mağazasında harcanabilir. Sezon 17'nin yeni içerikleri Metro Rozetleriyle PUBG MOBILE x Metro Exodus iş birliğine de taşınıyor. Oyuncular özel mühimmatları topladıkça, hikayede ilerleyecek ve özel araçları ve diğer değerli hazineleri içeren iki kümeden birini kazanacaklar. Aynı şekilde, oyuncular diledikleri zaman UC ve AG para birimlerinden birini seçebilirler. Üstelik daha düşük Royale Pass seviyelerinde daha yüksek ödeme hızı sağlanacak."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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