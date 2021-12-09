PUBG MOBILE X Arcane işbirliği etkinliklerle kutlandı

PUBG MOBILE'ın bugüne kadarki en büyük ve önemli iş birliklerinden PUBG MOBILE X Arcane ortaklığı ile savaş alanı, League of Legends animasyon serisine ait özel içerikler, karakterler ve yeteneklerle yepyeni dinamiklere kavuştu. Oyun içinde ve offline etkinliklerde büyük ilgi gören bu dev işbirliği, PUBG MOBILE'ın oyun deneyimini sürekli geliştirmek için hayata geçireceği benzeri büyük işbirliklerinin de öncüsü oldu.

AYNA DÜNYASI'NDA KIYASIYA MÜCADELE

PUBG MOBILE oyuncuları dizinin en tanınmış şampiyonlarından Jinx, Vi, Jayce veya Caitlyn'e dönüşerek Erangel, Piltover ve Zaun arasında seyahat edip kıyasıya bir mücadele içerisine girdi. Ayna Dünyası'nda diğer oyunculara karşı savaşan ve mağlup olan oyuncular ise orijinal halleri ile Erangel'e geri döndü.

Bu yeni alan, savaş ve keşif dinamiklerinin yanı sıra Arcane dünyasında neler olduğuna dair birçok ipucunu oyun severlere sundu. 3 Ocak tarihine kadar devam edecek bu süreç boyunca oyuncular, Hex Shards ve diğer malzemeleri kullanarak hikayeyi tamamlamaya ve Jinx, Vi, Jayce ve Caitlyn'i Runeterra'ya geri döndürmeye çalışacak. Ayrıca devam eden bu süreçte Ayna Adası ya da Klasik Mod maçları oynayarak keşif ilerlemesini geliştirebilecek ve özel Arcane ifadeleri ile eşyaları kazanarak Arcane şampiyonlarını yeniden oluşturabilecek.

PUBG MOBILE bu özel işbirliği için popüler isimlerin yer aldığı özel bir video yayınladı. Bu videoda Arcane karakterlerine bürünen üç isim, Hexcrystal ile Erangel'e ışınlandı ve PUBG MOBILE liderinin ekibine katılmak için paraşütle atlayarak airdrop kutusu için kıyasıya bir mücadeleye girdi. PUBG MOBILE, Türk oyuncularına büyük önem veriyor ve Türk kültürü ve popüler ünlülerle Türk oyunculara daha yerel ve yaratıcı şeyler getirmeyi hedefliyor. PUBG MOBILE x ARCANE iş birliği için hazırlanantanıtım filmini buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Oyuncuların merakla beklediği bu yeni dünyanın tanıtımı için Türkiye'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlki, League of Legends ve PUBG MOBILE yayıncılarının bir araya geldiği yayıncılar arası online turnuva oldu. PUBG MOBILE Türkiye resmi Youtube kanalında yayınlanan ve kıyasıya mücadelelere, eğlenceli anlara ev sahipliği yapan bu turnuvanın galibi ünlü PUBG MOBILE oyuncusu Barış G'nin takımı oldu.

Bu etkinliğin devamında yine Türkiye'nin en sevilen PUBGM ve LOL yayıncıları bu sefer oyuncularla offline olarak bir araya geldikleri PUBG MOBILE x Arcane İnternet Cafe etkinliğine imza attı. Beş farklı turnuvanın tamamlandığı ve yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte ayrıca hediyeli çekilişler, soru-yanıt ve söyleşi seansları gerçekleşti. Cosplaylerle renklenen etkinliğin PUBG Mobile Türkiye YouTube kanalından yayınlanan eğlenceli videosu da oldukça ilgi çekti.

PUBG MOBILE sürpriz içeriklerle oyuncularla buluşmaya devam edecek ve önümüzdeki günlerde büyük bir IP işbirliği daha açıklamayı planlıyor.

Daha fazla bilgi için PUBG MOBILE Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube sosyal kanallarını ziyaret edebilirsiniz.

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