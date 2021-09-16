PUBG Mobile ve Alan Walker iş birliği resmi olarak duyuruldu!

PUBG Mobile, yıllar boyunca çeşitli figürler, şirketler ve şovlarla iş birliği yaptı ve bunların arasına bir yenisini daha kattı. Mclaren, Tesla, BLACKPINK ve Resident Evil gibi bazı popüler birliktelikler göze çarpanlar arasında yer alıyor ve tüm bu ortaklıklar oyunun ününe katkıda bulundular.

PUBG Mobile ve Alan Walker arasında duyurulan resmi iş birliğinin tarihini sonunda açıklandı. 2 Hafta önce paylaşılan bir video gönderisi ile Alan Walker'ın, PUBG Mobile'e geri döneceği belirtilmişti:

PUBG Mobile, resmi sosyal medya hesaplarındaki bir gönderiyle iş birliğinin tarihini duyurdu:

Paylaşılan bu gönderiye göre, Walker's Encore 23 Eylül'de geri dönüyor. İş birliği hakkındaki daha fazla ayrıntının çok yakında açıklanması bekleniyor ve oyuncular tüm yenilikler hakkında güncel kalmak için PUBG Mobile'ın resmi sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.

Playerbros - Son Dakika Haberleri