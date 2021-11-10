Mobil oyun devlerinden PUBG Mobile ücretsiz binlerce özel UC dağıtıyor, bu özel ödülleri kazanmak çok basit ancak ödüller sınırlı sayıda geliyor.

PUBG Mobile sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile oyuncuların ödülleri nasıl alacağının rehberini paylaştı.

PUBG Mobile ücretsiz dağıtılan özel UC ödüllerinin devamı

1 gün girişini yap ve 100 özel sınırlı UC kazan

3 gün boyunca giriş yap 200 özel sınırlı UC kazan

5 gün boyunca giriş yap 200 özel sınırlı UC kazan

10 gün boyunca giriş yap 300 özel sınırlı UC kazan:

20 gün boyunca giriş yap 300 özel sınırlı UC kazan

30 gün boyunca giriş yap 300 özel sınırlı UC kazan

Arkadaşlarınızla toplamda 10 oyun oynayın 100 özel sınırlı UC kazan

Arkadaşlarınızla 20 oyun oynayın 100 özel sınırlı UC kazan

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