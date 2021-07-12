PUBG Mobile UC Hilesi gerçek mi yoksa dolandırıcıların bir yöntemi mi?
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PUBG Mobile UC Hilesi gerçek mi yoksa dolandırıcıların bir yöntemi mi?

PUBG Mobile UC Hilesi gerçek mi yoksa dolandırıcıların bir yöntemi mi?
Playerbros - Haberler | Gamegar

PUBG Mobile UC Hilesi gerçek mi?

Mobil oyun devlerinden biri olan PUBG Mobile UC Hilesi diye bir hile var mı? Yoksa bu sadece dolandırıcıların oyuncuların hesaplarına çökmek için kullandıkları bir taktik mi? Bu sorulara gelin beraber cevap bulalım.

Bildiğiniz gibi oyun birçok hilecinin gazabına uğradı ve geliştiriciler bu dönemi atlatmak, bu gidişata bir dur demek için haftalık ban dalgaları oluşturmaya başladı. Oyunun ücretsiz bir şekilde oynanması da çoğu hilecinin oyuna hile ile tekrar dönmesine sebep oldu. Peki on zamanlarda iyice gündeme oturan UC hilesi gerçek mi?

PUBG Mobile UC Hilesi Gerçeği

UC PUBG Mobile'ın oyun içi kostümlerini ve özel içeriklerini alabileceğiniz bir sanal oyun parası olarak biliniyor. ve bu hile gerçek değil arkadaşlar. Bu taktik dolandırıcıların veya hesap hırsızlarının bir taktiğidir. Çoğu dolandırıcı bu yöntem ile oyuncuların kullanıcı adı ve şifrelerini çalıyor. Çaldıkları hesapları da ya bir başkasına satıyor ya da kendileri kullanmaya devam ediyor.

Bunun haricinde bir de hileyi para ile sattığını ve sınırsız bir UC miktarına sahip olma vaadi veren hileciler parayı aldıktan sonra toz oluyor. Çünkü böyle bir hile bulunmuyor ve UC veri tabanını sadece geliştiricileri kontrol edebiliyor. Yakın bir zamanda bu suçtan gözaltına alınan birkaç kişi de oldu.

Kaynak: Playerbros

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