PUBG Mobile Türkiye-Almanya karşılaşması bugün!
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PUBG Mobile Türkiye-Almanya karşılaşması bugün!

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PUBG Mobile Türkiye-Almanya karşılaşması bugün!

PUBG Mobile Türkiye-Almanya karşılaşması bugün Nimo TV'de!

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Dev PUBG Mobile dostluk karşılaşması Türkiye-Almanya karşılaşmasını tüm heyecanıyla bu akşam canlı olarak Nimo TV'den yayınlanacak.

Ersin Yekin ve Sezar Yekin liderliğinde Türk takımı, Alman takımına karşı dostluk için yarışıyor, hem bolca eğlence hem de binlerce UC ile iPad 32 GB kazanma şansını yakalamak için bu akşam 20.00'de canlı yayını izleyebilirsiniz.

Canlı yayını saat 20: 00 da ve kanallarından izleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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