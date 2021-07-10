PUBG Mobile Temmuz ayı ban raporu yayımlandı!
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PUBG Mobile Temmuz ayı ban raporu yayımlandı!

PUBG Mobile Temmuz ayı ban raporu yayımlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

PUBG Mobile hilecilere geçit vermiyor!

Oyuncular olarak hilelerden hepimiz nefret ediyoruz. Bu durum battle royale için de geçerli. Hilecilere hiçbir şekilde geçit vermeyi istemeyen PUBG Mobile Temmuz ayı ban raporu geçtiğimiz saatlerde yayımlandı.

PUBG Mobile'da sadece 02-08 Temmuz arasında (6 güne tekabül ediyor) toplam 1.596.116 hesabın oyuna erişimi kalıcı olarak yasaklandı. Raporda ranklara ve hilelere göre yüzdelik dilimler belirtildi. İsterseniz bu yüzelik dilimlere birlikte göz atalım:

Engellenen Hileler

Karakter Modelinin Değiştirilmesi (%33)

Otomatik Nişan Hileleri (%18)

Röntgen (%17)

Hız Hileleri (%11)

Alan Hasarının Değiştirilmesi (%9)

Diğer Hileler (%12)

Engellenen Hesaplar

As (%11)

Elmas (%23)

Platin (%13)

Altın (%7)

Bronz (%17)

Fatih (%1)

Taç (%22)

Gümüş (%6)

PUBG Mobile Türkiye hilecilere karşı olmak amacıyla "Tüm oyuncularımız için adil bir oyun deneyimi sunmaya çalışırken, sizler de oyun içi raporlama ile hilecilerle mücadeleye destek olun!" sözlerine yer verdi.

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Kaynak: Playerbros

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