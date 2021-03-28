PUBG Mobile Pro Scrims Türkiye'de mücadele edecek takımlar duyuruldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

PUBG Mobile Pro Scrims Türkiye'de mücadele edecek takımlar duyuruldu!

Playerbros - Haberler | Sadece Haberler
PUBG Mobile Pro Scrims Türkiye'de mücadele edecek takımlar duyuruldu!

PUBG Mobile Pro Scrims Türkiye'de hangi takımlar mücadele edecek?

Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen, Türkiye'nin Norveç zaferinden sonra takım arkadaşlarına çay servisi yaptı
Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen, Türkiye'nin Norveç zaferinden sonra takım arkadaşlarına çay servisi yaptı
İtalya'nın eski dışişleri bakanından çarpıcı sözler: ABD, Türkiye'nin S-400 alımını kabullenecek
İtalya'nın eski dışişleri bakanından çarpıcı sözler: ABD, Türkiye'nin S-400 alımını kabullenecek

Yarın başlayacak olan PUBG MOBILE Pro Scrims Türkiye karşılaşmasında mücadele edecek takımlar duyuruldu. PUBG Mobile sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile mücadele edecek takımların listesini taraftarlar ve izleyiciler ile paylaştı!

PUBG MOBILE Pro Scrims Türkiye'de mücadele edecek takımlar şöyle:

Futbolist

Digital Athletics

Besiktas Esports

Galatasaray Esports

1907 Fenerbahçe

Blaze Esports

fastPay Wildcats

World of Wonders

Team Bitcoin(GodOfAnarchy)

SuRReal Esports(Oldunity)

Getso RGN Esports

Karagümrük Espor

S2G Esports(You Have)

Crew Jolly

Lucid Sublime Dreams(Quantum Esports)

Respect Esports

inflames Esports(Valleriance)

Next Rüya Gaming(Team Bitcoin)

13. Bölge Gaming(Team Kayseri)

Deep E-Sports

Turnuvanın ilk yayını 29 Mart tarihinde saat 20.30'da !

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Erkan Kandemir Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Caner Erkin Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Norveç Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PUBG Mobile Pro Scrims Türkiye'de mücadele edecek takımlar duyuruldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 20:27:29. #1.14#
title