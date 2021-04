PUBG Mobile Pro Scrims Turkey 2. gün karşılaşmaları tamamlandı!

PUBG Mobile Pro Scrims Turkey 2. gün karşılaşmaları tamamlandı ve takımlar sıralamada yerlerini aldı. PUBG Mobile sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile puan durumunun son halini izleyiciler ile paylaştı!

İkinci günün ardından oluşan puan durumunda birinciliği Next Rüya Gaming, ikinciliği World of Wonders ve son olarak üçüncülüğü de fastPay Wildcats almayı başardı. Her an her şeyin değişebileceği turnuva da sıralama puanları ise birbirine çok yakın.

Kaynak: Playerbros