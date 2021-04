PUBG Mobile Pro League Türkiye Süper hafta sonu 3.Gün maçları tamamlandı!

PMPL Türkiye'de Süper hafta sonunun 3. Gün maçları tamamlandı!

PUBG Mobile Pro League Türkiye Süper hafta sonunda 3.Gün maçları tamamlandı takımların ilk hafta sıralamaları da belli oldu. PUBG Mobile Türkiye sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile sıralamaları seyircilere sundu.

3 günlük süper hafta sonu serilerinde Next Rüya Gaming ile Futbolist'in inanılmaz mücadelesine tanıklık ettik. İlk gün zirvenin sahibi olan Next Rüya Gaming ikinci günde zirveyi Futbolist'e kaptırmıştı. Üçüncü gün maçlarının tamamlanması ile Next Rüya Gaming zirvenin tekrar sahibi olmayı başardı. ise üç günü de üçüncü olarak bitirmeyi başardı.

