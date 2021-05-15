PUBG Mobile Pro League Türkiye Finalleri'nin ilk günü tamamlandı!
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PUBG Mobile Pro League Türkiye Finalleri'nin ilk günü tamamlandı!

PUBG Mobile Pro League Türkiye Finalleri'nin ilk günü tamamlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

PUBG Mobile Pro League Türkiye Finalleri'nin ilk günü tamamlandı, takımlar oynanan 6 serilik maçların ardından sırlamada yerini aldı. Başarılı oyun şirketinin sosyal medya ekibi son sıralamayı espor severler ile sosyal medyadan paylaştı.

World of Wonders oynadığı güzel oyunlar ile turnuvanın finaline damga vurdu ve sıralamada 83 total puanla zirvenin sahibi oldu. Geçtiğimiz maçlarda ve serilerde yakaladığı başarılar ile göze çarpan 'de sıralamada 80 puanla ikinciliği kapan takım oldu. GETSO Esports'da sıralamada 74 puan ile üçüncülüğü almayı başardı. PMPL finalleri hız kesmeden bugün ve yarın devam edecek!

Kaynak: Playerbros

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