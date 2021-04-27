PUBG Mobile Pro League Türkiye 1. hafta en skorer 10 oyuncusu belli oldu!

3 oyuncuyla Futbolist listede en çok oyuncu bulduran takım konumunda yer alıyor.

Süper Hafta Sonunda 3.Gün maçları tamamlanmasıyla birlikte PUBG Mobile Pro League Türkiye 1. hafta en skorer 10 oyuncusu belli oldu. göz attığımızda ise 3 oyuncuyla Futbolist listede en çok oyuncu bulduran takım konumunda yer alıyor. İsterseniz en skorer 10 oyuncu listesine birlikte göz atalım.

SOLKAY (53 Öldürme)

LUTZ (49 Öldürme)

RAYZ (43 Öldürme)

FROZENNX (40 Öldürme)

NİHAT (39 Öldürme)

LOVAZIN (32 Öldürme)

KECTH (32 Öldürme)

MAICON (31 Öldürme)

KUDUR (31 Öldürme)

BORAN (31 Öldürme)

Haftanın bu şekilde sonuçlanmasıyla birlikte haftanın MVP'si de belli oldu. Next Rüya Gaming oyuncusu FROZENNX 1. Süper Hafta Sonu MVP'si ödülünü aldı. Oyuncunun istatistikleri ise şu şekilde:

1.87 Ortalama Kill

381 Ortalama Hasar

21: 36 Ortalama Hayatta Kalma

Kaynak: Playerbros