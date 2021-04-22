PUBG MOBILE Pro League Turkey 1. Hafta 2. Gün sonuçları!
Rekabet gün geçtikçe daha da artıyor!
Kıyasıya rekabetin doruklarda yaşandığı Xiaomi sponsorluğunda PUBG MOBILE Pro League Turkey 1. Hafta 2. Gün sonuçlarını sizler için derledik.
Atmosfer kızışıyor çünkü esporcular gıpta ile bakılan unvana ulaşmak için tüm güçleriyle savaşıyorlar. PUBG MOBILE Pro League Turkey takımlarının bugün gerçekleşen maçlar sonrasında sıralaması sizlerle!
Futbolist 169 Puan
Next Rüya Gaming 118 Puan
Blaze Esports 90 Puan
Crew Jolly 85 Puan
Beşiktaş Espor 82 Puan
1907 Fenerbahçe Espor 77 Puan
World of Wonders 66 Puan
Galatasaray Espor 55 Puan
Digital Athletics 55 Puan
fastPay Wildcats 54 Puan
13. Bölge Gaming 50 Puan
Respect Esports 49 Puan
Getso Esports 45 Puan
Inflames Esports 36 Puan
S2G Esports 35 Puan
Surreal Esport 33 Puan
Lucid Sublime Dreams 31 Puan
Deep E-Sports 26 Puan
Karagümrük Espor 24 Puan
MRTK Bilişim Team Bitcoin 20 Puan
Bu hafta sonu ise ilk 16 takım Süper Hafta Sonu'nda mücadele edecek. Maçlar ise 23 Nisan Cuma günü yani yarın oynanacak.
Turnuvadaki tüm takımlara başarılar!
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Kaynak: Playerbros