PUBG MOBILE Pro League Turkey 1. Hafta 2. Gün sonuçları!

Rekabet gün geçtikçe daha da artıyor!

Kıyasıya rekabetin doruklarda yaşandığı Xiaomi sponsorluğunda PUBG MOBILE Pro League Turkey 1. Hafta 2. Gün sonuçlarını sizler için derledik.

Atmosfer kızışıyor çünkü esporcular gıpta ile bakılan unvana ulaşmak için tüm güçleriyle savaşıyorlar. PUBG MOBILE Pro League Turkey takımlarının bugün gerçekleşen maçlar sonrasında sıralaması sizlerle!

Futbolist 169 Puan

Next Rüya Gaming 118 Puan

Blaze Esports 90 Puan

Crew Jolly 85 Puan

Beşiktaş Espor 82 Puan

1907 Fenerbahçe Espor 77 Puan

World of Wonders 66 Puan

Galatasaray Espor 55 Puan

Digital Athletics 55 Puan

fastPay Wildcats 54 Puan

13. Bölge Gaming 50 Puan

Respect Esports 49 Puan

Getso Esports 45 Puan

Inflames Esports 36 Puan

S2G Esports 35 Puan

Surreal Esport 33 Puan

Lucid Sublime Dreams 31 Puan

Deep E-Sports 26 Puan

Karagümrük Espor 24 Puan

MRTK Bilişim Team Bitcoin 20 Puan

Bu hafta sonu ise ilk 16 takım Süper Hafta Sonu'nda mücadele edecek. Maçlar ise 23 Nisan Cuma günü yani yarın oynanacak.

Turnuvadaki tüm takımlara başarılar!

Kaynak: Playerbros