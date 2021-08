PUBG Mobile: PEL 2021 Sezon 3 takımları, programı ve daha fazlası

Peacekeeper Elite League (PEL), 19 Ağustos'ta yeni bir sezonla geri dönüyor.

Mobile: Peacekeeper Elite League (PEL) 2021, 19 Ağustos'ta yeni bir sezonla geri dönüyor. Üçüncü sezonun formatı, lig aşamaları ve finalleriyle önceki sezona benzer.

Turnuvanın lig aşaması 19 Eylül'de sona erecek, ardından 23-26 Eylül tarihleri ??arasında finaller yapılacak.

Haftanın 1. ve 2. gününde (Perşembe ve Cuma) yirmi davetli takım, haftalık finallerde (Cumartesi ve Pazar) yer almak için yarışacak. Sadece haftalık finallerde biriken puanlar genel lig sıralamasında (haftalık puan sistemine göre) sayılacak ve ilk 15 takım finallere çıkacak.

PEL 2021 Sezon 3'e katılan takımlar:

Nova Tencent video (Nova Esports)

Royal Never Give Up (RNG)

Four Angry Men (4 AM)

Six Two Eight (STE)

Team Pai

JD Esports (JDE)

Qing Jiu (Q9) Club

LGD Gaming

Team Game

All Gamers

ACT Gaming

The Chosen

Show Time

Tianba

Da Kun Gaming (DKG)

Team Weibo

Regan S Gaming (RSG)

Titan Esports Club (TEC)

Still Moving Under Gunfire (SMG)

Tong Jia Bao Esports(TJB)

Yeni kadro değişiklikleri ışığında The Chosen'ı izlemek ilginç olacak. Ayrıca 4 AM'nin işleri tersine çevirebileceğini ve zirveye geri dönüp dönmeyeceğini görmek de heyecan verici olacak.

PEL 2021 S1-S4'ten ilk iki takım (yıllık puan sistemine göre), 6 milyon dolarlık bir turnuva olan PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2021'e katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: Playerbros