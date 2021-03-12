PUBG Mobile OnePlus dağıtıyor!

Telefondan PUBG oynarken herkesin isteyebileceği bir telefona sahip olmak ise çok basit! Mobil oyuncular tarafından sevilen PUBG Mobile OnePlus dağıtıyor. PUBG Mobile Esports hesabı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 3 adet OnePlus dağıtacağını duyurdu.

Bu telefona sahip olmak ise gerçekten çok basit. Yapmanız gereken tek şey buradaki çekiliş formunu doldurmak. Formda sorulan soruları ise sizler için derledik:

Akıllı telefon kelimesini duyduğunuz zaman hangi markalar aklınıza geliyor?

Aşağıdaki akıllı telefon üreticilerinden hangisini ne kadar biliyorsunuz?

Yeni bir telefon alacak olsanız aşağıdaki telefonlardan hangisini muhtemelen almayı düşünürsünüz?

Yeni bir telefon alacak olsanız aşağıdaki telefonlardan hangisini tercih ederdiniz?

Sizce PUBG Mobile Global Championship 2020'nin sponsoru kimdir?

PUBG Mobile Global Championship 2020'de kullanılan resmi telefon hangisidir?

Aşağıda belirtilen durumları telefon markaları ile ilişkilendiriniz.

OnePlus'tan haberiniz var mı? Eğer cevabınız evet ise bu markayı ilk nerede duydunuz?

PUBG Mobile Esports'un Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma gitmek için buraya tıklayınız.

Kaynak: Playerbros