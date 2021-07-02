PUBG Mobile National Championship Türkiye birinci gün tamamlandı!
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PUBG Mobile National Championship Türkiye birinci gün tamamlandı!

PUBG Mobile National Championship Türkiye birinci gün tamamlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

PUBG Mobile National Championship Türkiye turnuvasında birinci gün tamamlandı, takımlar aldıkları puanlar ile sıralamada yerlerini aldı.  PUBG Mobile'ın yakın zamanda duyurduğu ve 32 takımın iki grup içinde mücadele ettiği turnuvada ilk günün ardından A Grubunda sıralamalar aşağıdaki gibi şekillendi.

Dün saat 21.30'da başlayan turnuva gecenin ilerleyen saatlerine kadar canlı yayınlarda devam etti. İlk günün ardından A grubunda zirvenin sahibi 87 puan ile oldu. İkinci ve üçüncü ise 57 puan ile New Republic Army ve Lucio Sublime Dreams oldu.

Kaynak: Playerbros

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