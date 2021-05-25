PUBG Mobile National Championship Türkiye kayıtları son buldu!

Nefes kesen maçlar için kayıtlar tamamlandı!

PUBG'nin mobil versiyonu olarak iOS ve Android işletim sistemlerine çıkan PUBG Mobile National Championship Türkiye kayıtları tamamlandı. PUBG Mobile Espor, sosyal medya hesapları üzerinden kayıtların tamamlandığını takipçilerine duyurdu.

Şirket duyuru paylaşımında şu açıklamlara yer verdi:

Uçaktaki tüm koltuklar doldu, savaşçılar kalkışa hazır. ✈ PUBG MOBILE National Championship Türkiye kayıtları bugün itibariyle sona erdi! Heyecanlı maçları izlemeye hazırlanıyoruz.

PUBG Mobile severler ise paylaşımın altına bekleyişlerini sürekli dile getirdi. Bu büyük turnuva için nefesler tutuldu, turnuvanın başlanması bekleniyor. Türkiye'nin en büyük takımlarının birbiriyle karşılaşacağı turnuva Xiaomi sponsorluğunda düzenlenecek.

Playerbros ekibi olarak turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyoruz, şans sizinle olsun!

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Kaynak: Playerbros