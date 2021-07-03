PUBG Mobile National Championship Turkey ikinci günü sona erdi!

PUBG Mobile National Championship Türkiye ikinci günü sona erdi!

32 takımın iki grupta kıyasıya mücadele ettiği PUBG Mobile National Championship Turkey ikinci günü sona erdi. PUBG Mobile sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile turnuvanın ikinci gününde B grubu takımlarının sıralamasını paylaştı!

Turnuvanın B grubu aşamasında öne çıkan en iyi takım oldu diyebiliriz. Blaze ikinci günde tam 100 puana ulaşarak ikinci ile arasındaki puan farkını 31'e kadar çıkardı. Blaze'in total puanının, 51 puanı ise öldürme başına aldıkları puandan geliyor!

A grubu istatistiklerine ve sıralamasına ulaşmak içi tıklayabilirsiniz!

Kaynak: Playerbros