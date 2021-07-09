PUBG Mobile National Championship Turkey mücadeleleri ertelendi!
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PUBG Mobile National Championship Turkey mücadeleleri ertelendi!

PUBG Mobile National Championship Turkey mücadeleleri ertelendi!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Yeni güncellemenin gecikmesi nedeni ile PUBG Mobile National Championship Turkey mücadeleleri ertelendi!

Yeni sürüm 1.5.0 güncellemesinin gecikmesi nedeni ile PUBG Mobile National Championship Turkey mücadeleleri ertelendi. 32 takımın iki grup içerisinde kıyasıya mücadele edeceği turnuvanın yeni tarihleri de çok geçmeden belli oldu. PUBG Mobile sosyal medya ekibi üzücü haberi paylaştığı bir gönderi ile taraftarlara verdi.

A ve B olmak üzere toplam 32 takımın mücadele ettiği iki grup maçları 15 Temmuz Perşembe günü başlayacak ve 18 Temmuz Pazar gününe kadar da devam edecek.

olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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