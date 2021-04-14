PUBG Mobile kod ile oyunculara ücretsiz bir kostüm seti veriyor!
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PUBG Mobile kod ile oyunculara ücretsiz bir kostüm seti veriyor!

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PUBG Mobile kod ile oyunculara ücretsiz bir kostüm seti veriyor!

PUBG Mobile oyunculara ücretsiz bir kostüm seti dağıtıyor!

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Mobil oyun devlerinden PUBG Mobile kod ile oyunculara Ramazan ayına özel ücretsiz bir kostüm seti veriyor. Başarılı oyun şirketi yaptığı sosyal medya paylaşımı ile oyuncularına sevindirici haberi verdi. Ücretsiz kodu kullanarak siz de oyunda dağıtılan ücretsiz kostüm setini alabilirsiniz!

Ramazan ayına hızlı ve güçlü bir giriş yapan PUBG Mobile, oyun içi etkinliklerine de tam gaz devam ediyor. Yapılacak olan etkinlikler tam gaz devam !

Kaynak: Playerbros

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