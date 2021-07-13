PUBG Mobile India, ilk haftasında 34 milyon oyuncuya ulaştı!
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PUBG Mobile India, ilk haftasında 34 milyon oyuncuya ulaştı!

PUBG Mobile India, ilk haftasında 34 milyon oyuncuya ulaştı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

2020 yılında Hindistan'da yasaklanan PUBG Mobile, ülkesine özel versiyonu ile geri döndü. Battlegrounds Mobile India şeklinde geri dönen oyun, ilk haftasında 34 milyon oyuncu tarafından indirilerek büyük bir başarıya imza attı.

En popüler mobil oyunlardan biri olan PUBG Mobile, 2020 yılında Hindistan'da yasaklandı. Ancak, bir yıl içinde Battlegrounds Mobile India şeklinde geri döndü.

Krafton, Battlegrounds Mobile Indıa'yı piyasaya sürdükten sadece bir hafta sonra 34 milyon oyuncuyu geçtiğini duyurdu. Ayrıca, oyun henüz Hindistan'daki Apple App Store'daki yerini bile almadı.

Oyun resmi olarak 2 Temmuz 2021'de piyasaya sürüldü ve şimdiden 16 milyon günlük aktif kullanıcı ve 2,4 milyon eşzamanlı oyuncu ile zirvedeki yerini aldı. Yalnızca Android akıllı telefon kullanıcıları için erişime açık bulunan oyun, Google Play'deki en popüler ücretsiz oyun konumuna yükseldi.

PUBG Mobile'ın yaratıcısı ve Güney Koreli Krafton Inc'in yan kuruluşu olan PUBG Corporation, oyunun yasaklanmasının ardından özellikle Hindistan pazarı için PUBG Mobile Indıa'yı piyasaya sürdü.

PUBG Mobile'ın popülaritesi ile karşılaştırdığımızda yeni Battlegrounds Mobile India doğru yolda gibi görünüyor. PUBG Mobile, yasaklanmadan önce Android'de 50 milyondan fazla indirildi ve ortlama olarak 33 milyon aktif kullanıcı tarafından oynanıyordu. Bu rakamlara uzaktan olsa bile yaklaşan tek oyun, Hindistan'da çok popüler olan bir başka mobil oyun Ludo King.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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