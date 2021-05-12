PUBG Mobile'in yeni sürümüne Godzilla, Kong eklendi
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PUBG Mobile'in yeni sürümüne Godzilla, Kong eklendi

PUBG Mobile'in yeni sürümüne Godzilla, Kong eklendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünyanın en popüler mobil oyunları arasına giren PUBG Mobile'in yeni sürüm 1.4 güncellemesine microcosm oyun içeriği, yeni bir araç ve yeni bir arena haritasının yanı sıra Godzilla, Kong ve Mechagodzilla'nın da eklendiği duyuruldu.

Dünyanın en popüler mobil oyunları arasına giren PUBG Mobile'in yeni sürüm 1.4 güncellemesine microcosm oyun içeriği, yeni bir araç ve yeni bir arena haritasının yanı sıra Godzilla, Kong ve Mechagodzilla'nın da eklendiği duyuruldu.

Merakla beklenen 1.4 Sürümü PUBG Mobile'in yeni sürümü 1.4 güncellemesinin geldiği açıklandı. Yazılı yapılan açıklamanın devamında, "Bir dizi önemli değişikliğin yanında Godzilla vs. Kong ortaklığının bir parçası olarak Titanları tanıttı. Bugünden itibaren, oyuncular Godzilla, Kong ve Mechagodzilla dahil Titanlar ile oyun içerisindeki belirlenmiş rotaları keşfederek Apex Cybernetics ve Monster Yerleşkeleri ile etkileşime girerek karşılaşabilecekler. Oyuncular yeni microcosm oyun içeriği ile artık kendilerini bir böcek boyutuna küçültebilecek ve harita boyunca ışınlanabilecekleri için, Erangel'deki savaş 9 Haziran'dan itibaren yeni bir boyut kazanacak. Oyunu daha da geliştirmek için yeni bir omuz üstü (OTS) nişan modu, yeni bir araç ve yeni arena haritası da eklendi" denildi.

Güncellemenin başlıca özellikleri ise şöyle:

"Titan Saldırıları – Godzilla, Kong ve Mechagodzilla düşmanca olmayan, Titan Kristalleri getirebilen, Apex Cybernetics'i ve Monster Yerleşkelerini tahrip edebilen ve sırayla Erangel, Sanhok ve Livik haritalarında geliştirme öğelerini bırakabilen karakterler olarak Battle Royale'e katılıyor.

"Yeni Arena Haritası: Hangar – 1 Haziran'dan itibaren, bilinmeyen dev bir geminin hangarında konumlanmış yeni bir harita oynanabilecek. Team Deathmatch (Ekip Ölüm Karşılaşması), Arena Training (Arena Eğitim) ve Team Gun Game (Ekip Silah Oyunu) olmak üzere üç oyun modunu destekleyecek. Harita; dar köşeler ve siperler içerecek ve hızlandırılmış silahlı çatışmalardan oluşacak.

"Microcosm Oyun İçeriği – 9 Haziran'dan itibaren, oyuncular kendilerini bir böcek boyutuna küçülterek Erangel haritası üzerinde ışınlanabilecek ve savaşabilecek.

Omuz Üstünden (OTS) nişan alma modu – Bu yeni mod hareket hızını yavaşlatıp atış hassasiyetini arttırıyor, böylece oyunculara uzun menzilli silahlı çatışmalar sırasında daha fazla seçenek tanıyor.

"Yeni Araç: CoupeRB – İki koltuklu spor bir otomobil olan CoupeRB, 150 km/saati aşan hızıyla şimdi Erangel, Miramar, Sanhok, ve Livik'te."

Bu özelliklerin yanı sıra, 1.4 Sürümü hem silahlar hem oyun kararlılığı hem de hile önleme tespitinde oyuna bir dizi dengeleyici değişiklikler getirdiği aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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