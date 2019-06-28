PUBG Mobile'ın 250 Bin Dolar Ödüllü E-spor Turnuvası Duyuruldu

PUBG Mobile'ın PUBG Mobile Star Challenge olarak bilinen PMSC turnuvası 2019 yılında geri dönüyor. Oyunun resmi Hindistan Twitter hesabından onaylanan PMSC, diğer PUBG Mobile turnuvalarından farklı olarak yalnızca oyun içeriği oluşturucularına odaklanıyor.

Şu an için tüm detaylar belli olmadı ancak ülke çapındaki 32 PUBG Mobile içerik oluşturucusu, PMSC 2019 etkinlik bölümünde tanıtılacak. En çok oy alan 16 oyuncuysa bir takım oluşturarak turnuvada yer alacak.

Geçtiğimiz yıl Dubai'de düzenlenen ve 10'dan fazla bölgeden 20 finalistin yarıştığı PMSC finalinde takımlar, milyonlarca PUBG Mobile hayranının çevrimiçi oylamaları sonucunda belirlenmişti. Turnuvanın kazananları bir kupanın yanı sıra 600.000 dolarlık (yaklaşık 3,5 milyon TL) bir çek kazanmıştı. Bu seneki ödül, 600 bin dolardan 250 bin dolara (yaklaşık 1,5 milyon TL) düşmüş olsa da bu durum, oyuncuların hayranlarını eğlendirmesini hiçbir şekilde etkilemeyecek gibi görünüyor.

Oyuncular, 1 Temmuz tarihinden itibaren oylama yapabilecek.