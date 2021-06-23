PUBG Mobile'ın 150 bin dolarlık turnuvası başlıyor
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PUBG Mobile'ın 150 bin dolarlık turnuvası başlıyor

PUBG Mobile'ın 150 bin dolarlık turnuvası başlıyor
Bültenler - Haberler | Gamegar

Başta Türkiye olmak üzere PMPL CIS ve Batı Avrupa bölgesi takımları,150 bin dolarlık ödül ve PUBG MOBILE Pro Ligi EMEA Şampiyonası 1. Sezonu'nu kazanmak için PMPL Arabistan, PMCO Afrika ve EMEA Ligi 2020'den profesyonel takımlarla savaşacak.

PUBG MOBILE'da EMEA bölgesinin en iyi 16 takımı, toplamda 150 bin dolarlık ödül havuzuna sahip PUBG MOBILE Pro Ligi EMEA Şampiyonası 1. Sezonu'nu kazanmak için kıyasıya yarışacak. 24 Haziran'da başlayacak maçlar, dört gün boyunca devam edecek.

Şampiyonada PMPL CIS, PMPL Türkiye ve PMPL Batı Avrupa'dan üçer takım, PMPL Arabistan'dan beş takım, PMCO Afrika'nın lider takımı ve EMEA Ligi 2020'nin şampiyon takımı yer alacak.

PUBG MOBILE Pro Ligi EMEA Şampiyonası 1. Sezonu'na CIS bölgesinden Team Unique, 1218 ve Konina Power katılırken, PMPL Türkiye'den ise Next Rüya Gaming, World Of Wonders ve Futbolist ekipleri yarışacak. PMPL Batı Avrupa'dan katılımcılar Panda, Destiny ve GODSENT takımları olacak. EMEA Ligi 2020'nin kazananı Natus Vincere de şampiyonaya katılacak bir diğer ekip olarak öne çıkıyor.

PUBG MOBILE Pro Ligi EMEA Şampiyonası 1. Sezonu'nu 24-27 Haziran tarihleri arasında PUBG MOBILE'ın Türkçe yayınıyla izleyebilirsiniz. Şampiyona yayınları her gün saat 19:00'da başlayacak.

Şampiyonanın resmi akıllı telefon sponsoru ise Xiaomi. Xiaomi'nin Redmi Note 10 serisi akıllı telefonları, kullanıcılarına oyun deneyiminin sınırlarını zorlama fırsatı sunuyor.

PUBG MOBILE PRO LİGİ EMEA ŞAMPİYONASI 1. SEZON TAKIM LİSTESİ YAYINLANDI

PUBG MOBILE Pro Ligi EMEA Şampiyonası 1. Sezonu takım listesinin yayınlanmasının ardından Türk takımları dikkat çekti. Futbolist, Next Rüya Gaming, Panda ve World of Wonders listede yer alan Türk takımlarından!

  1. Natus Vincere (EMEA Ligi 2020 Şampiyonu)
  2. SLIME 4KT (PMCO Afrika)
  3. Team Unique (PMPL CIS)
  4. 1218 (PMPL CIS)
  5. KoninaPower (PMPL CIS)
  6. Next Rüya Gaming (PMPL Türkiye)
  7. World Of Wonders (PMPL Türkiye)
  8. Futbolist (PMPL Türkiye)
  9. Panda (PMPL Batı Avrupa)
  10. Destiny (PMPL Batı Avrupa)
  11. GODSENT (PMPL Batı Avrupa)
  12. GUNZ Esports (PMPL Arabistan)
  13. Rico Infinity Team (PMPL Arabistan)
  14. Sudor Esports (PMPL Arabistan)
  15. NASR Esports (PMPL Arabistan)
  16. FATE Esports (PMPL Arabistan)

PUBG MOBILE Türkiye Twitch Kanalı: http://twitch.tv/pubgmobileTR

PUBG MOBILE Türkiye YouTube Kanalı: https://www.youtube.com/pubgmobiletürkiye

PUBG MOBILE E-Spor YouTube Kanalı için buraya tıklayınız.

Kaynak: Bültenler

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