PUBG Mobile hız hilesi kullanan 170 bin hesabı kalıcı olarak uzaklaştırdı!

PUBG Mobile hilecileri tavadan geçirdi!

PUBG Mobile hız hilesi kullanan 170 bin hesabı ve karakter modelini değiştiren 520 bin hesabı kalıcı olarak oyundan uzaklaştırdı. 20 - 26 Ağustos tarihleri arasında yapılan ban dalgasının en çok göze çarpan hilesi şüphesiz hız hileleri oldu. Hız hilesi kullanan hesaplar bir haftada yaklaşık %8'lik bir artış gösterdi. Ancak yine de PUBG Mobile yetkililerinden kaçamadılar!

İşte geçtiğimiz haftanın istatistikleri!

Oyundan uzaklaştırılan oyuncuların %74 kadarı düşük rütbeli oyunculardan oluşuyor. Yani oyundan uzaklaştırılan oyuncuların çoğu yeni hesaplar ile oyuna giriş yapıp hile kullanıyor. 'ın yakın bir zaman anti-hile koruma sistemi çıkaracağı söyleniyor. Ancak çoğu geliştiricinin fikri, oyun telefonda oynandığı için bu sistemden verim alınamayacağı yönünde.

Kaynak: Playerbros