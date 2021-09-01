PUBG Mobile hız hilesi kullanan 170 bin hesabı kalıcı olarak uzaklaştırdı!
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PUBG Mobile hız hilesi kullanan 170 bin hesabı kalıcı olarak uzaklaştırdı!

PUBG Mobile hız hilesi kullanan 170 bin hesabı kalıcı olarak uzaklaştırdı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

PUBG Mobile hilecileri tavadan geçirdi!

PUBG Mobile hız hilesi kullanan 170 bin hesabı ve karakter modelini değiştiren 520 bin hesabı kalıcı olarak oyundan uzaklaştırdı. 20 - 26 Ağustos tarihleri arasında yapılan ban dalgasının en çok göze çarpan hilesi şüphesiz hız hileleri oldu. Hız hilesi kullanan hesaplar bir haftada yaklaşık %8'lik bir artış gösterdi. Ancak yine de PUBG Mobile yetkililerinden kaçamadılar!

İşte geçtiğimiz haftanın istatistikleri!

Oyundan uzaklaştırılan oyuncuların %74 kadarı düşük rütbeli oyunculardan oluşuyor. Yani oyundan uzaklaştırılan oyuncuların çoğu yeni hesaplar ile oyuna giriş yapıp hile kullanıyor. 'ın yakın bir zaman anti-hile koruma sistemi çıkaracağı söyleniyor. Ancak çoğu geliştiricinin fikri, oyun telefonda oynandığı için bu sistemden verim alınamayacağı yönünde.

Kaynak: Playerbros

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