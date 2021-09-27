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PUBG Mobile Google Play ödülleri nasıl alınır?

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PUBG Mobile Google Play ödülleri nasıl alınır?

PUBG Mobile, Google Play ödülleri dağıtıyor!

PUBG Mobile Google Play ödülleri nasıl alınır? 1 Ekim tarihinde kadar kazandığın Google Play puanları ile Işık Sihirbazı eşyalarını kazanabilirsin. Bu ödülleri kazanmak için neler yapacağın ise yazının devamında seni bekliyor!

Öncelikle ödüllerin ne olduğuna bakalım, Google play ödülleri bir set şeklinde oyuncuları bekliyor olacak. Bu set Işık Sihirbazı eşyaları olarak geçiyor ve setin oyun içi görüntüsü şimdiden tüm oyuncuları büyülemiş durumda.

Ödülleri kazanmak için yapmanız gereken ilk adım Google Play Games uygulamasını indirmek ve oyundan buraya bir hesap ile bağlanmak. Eğer bir hesabınız varsa yeni bir hesap açmanıza gerek yok. Bu uygulamadaki görevlerin birkaçını tamamlayıp kazandığınız puanlar ile bu sete sahip olabilirsiniz. Unutmayın set 1 Ekim tarihine kadar erişilebilir olacak!

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