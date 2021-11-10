PUBG Mobile Global Championship 2021 turnuva takvimi karşınızda!

PUBG Mobile Global Championship 2021 turnuva takvimi paylaşıldı, senenin en prestijli turnuvası 30 Kasım tarihinde başlıyor. Hafta içi olan lig maçları iki gün sürecek ve olmazsa olmazımız Süper Hafta Sonları da Cuma gününden Pazar akşamına kadar devam edecek!

PUBG Mobile Global Championship 2021 turnuva takvimi

PUBG Mobile Global Championship 2021: 30 Kasım 2021 – 23 Ocak 2022

Lig ve Lig Finalleri 2 bölgeye ayrılmıştır: Doğu ve Batı

Lig: 30 Kasım – 19 Aralık

Her bölge için 20 takım ve her bölgeden en iyi 16 takım kendi Lig Finallerine yükselecek.

Lig Finalleri: 22 – 24 Aralık

Her bölge için 16 takım ve Doğu'dan ilk 9 takım + Batı'dan ilk 6 takım Büyük Finallere yükselecek.

Büyük Finaller: 21 – 23 Ocak

16 takım:

Büyük Finallerin davetlisi olarak bir takım gelecek.

Doğu'dan ilk 9 takım ve Batı'dan en iyi 6 takım.

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