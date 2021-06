PUBG Mobile EMEA Championship Sezon 1 tamamlandı, şampiyon Natus Vincere!

PUBG Mobile EMEA Championship Sezon 1 tamamlandı. Üç Türk temsilcimizin de yer aldığı büyük turnuvanın, şampiyonu NAVI oldu. PUBG Mobile EMEA Championship Sezon 1'de hangi Türk takımları mücadele etti? İşte detaylar!

Üç Türk temsilcimizin yer aldığı PUBG Mobile EMEA Championship Sezon 1 tamamlandı. Final günü maçlarının ardından şampiyonluğa ulaşmayı başaran takım Natus Vincere oldu. PUBG Mobile dört gün süren zorlu turnuvanın şampiyonunu Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile kutladı.

Turnuvanın ilk gününden son gününe kadar zirve mücadelesini hiç bırakmayan NAVI 301 total puan ile turnuvayı birinci kapattı. Gunz Esports ise 253 total puan ile onu takip etti. Temsilcilerimizden Futbolist sıralamada altıncı, World of Wonders sekizinci ve Next Rüya Gaming ise turnuvayı on üçüncü bitirdi. En iyi takımlarının mücadele ettiği turnuvada temsilcilerimiz gerçekten çok iyi bir performans gösterdi. Belki istenilen sonuçları alamasak da önümüzdeki turnuvalarda çok daha güçlü geleceğimize güvencimiz tam!

Kaynak: Playerbros