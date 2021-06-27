PUBG Mobile EMEA Championship'de üçüncü gün maçları tamamlandı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PUBG Mobile EMEA Championship'de üçüncü gün maçları tamamlandı!

PUBG Mobile EMEA Championship'de üçüncü gün maçları tamamlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

PUBG Mobile EMEA Championship'de üçüncü gün tamamlandı ve temsilcilerimiz sıralamada yerlerini aldı!

Temsilcilerimiz Futbolist, Next Rüya Gaming ve World of Wonders takımlarının mücadele ettiği PUBG Mobile EMEA Championship'de üçüncü gün maçları dün geç saatlerde tamamlandı. Oynanan serilerde Futbolist inanılmaz bir atak yaparak üçüncü günde kendini üst sıralara taşımayı başardı. PUBG Mobil üçüncü gün maçlarının ardından genel sıralamayı tüm izleyiciler ile paylaştı.

Futbolist ikinci günün ardından 87 olan puanını tam 58 puan arttırarak 145 yapmayı başardı ve altıncı sırada yerini aldı. Gerçek ten güzel bir üçüncü gün geçiren Futbolist turnuvanın son gününde de böyle bir performans gösterebilirse turnuvadan güzel bir skor ile ayrılmış olacak.

Bir diğer temsilcimiz 89 olan puanını 134'e çıkararak 8. sırada yer aldı. Son olarak da Next Rüya Gaming 111 total puan ile 10. sırada yer aldı. Turnuvanın son düzlüğüne gelmiş durumdayız, turnuva bugün saat 19.00'da canlı yayınlarda devam edecek.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Brad Pitt Ezgi Mola Kaan Yıldırım
Spor Metin Oktay Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PUBG Mobile EMEA Championship'de üçüncü gün maçları tamamlandı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 12:17:49. #1.16#

title