PUBG Mobile EMEA Championship'de üçüncü gün maçları tamamlandı!

PUBG Mobile EMEA Championship'de üçüncü gün tamamlandı ve temsilcilerimiz sıralamada yerlerini aldı!

Temsilcilerimiz Futbolist, Next Rüya Gaming ve World of Wonders takımlarının mücadele ettiği PUBG Mobile EMEA Championship'de üçüncü gün maçları dün geç saatlerde tamamlandı. Oynanan serilerde Futbolist inanılmaz bir atak yaparak üçüncü günde kendini üst sıralara taşımayı başardı. PUBG Mobil üçüncü gün maçlarının ardından genel sıralamayı tüm izleyiciler ile paylaştı.

Futbolist ikinci günün ardından 87 olan puanını tam 58 puan arttırarak 145 yapmayı başardı ve altıncı sırada yerini aldı. Gerçek ten güzel bir üçüncü gün geçiren Futbolist turnuvanın son gününde de böyle bir performans gösterebilirse turnuvadan güzel bir skor ile ayrılmış olacak.

Bir diğer temsilcimiz 89 olan puanını 134'e çıkararak 8. sırada yer aldı. Son olarak da Next Rüya Gaming 111 total puan ile 10. sırada yer aldı. Turnuvanın son düzlüğüne gelmiş durumdayız, turnuva bugün saat 19.00'da canlı yayınlarda devam edecek.

Kaynak: Playerbros