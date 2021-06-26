PUBG Mobile EMEA Championship'de ikinci gün maçları tamamlandı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PUBG Mobile EMEA Championship'de ikinci gün maçları tamamlandı!

PUBG Mobile EMEA Championship'de ikinci gün maçları tamamlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Futbolist, Next Rüya Gaming ve World of Wonders'ın mücadele ettiği PUBG Mobile EMEA Championship'de ikinci gün maçları da tamamlandı. Dün akşam saat 19.00 sularında başlayan turnuva maçları gecenin geç saatlerine kadar devam etti ve takımlar topladıkları puanlar ile yeni sıralamalarına yerleşti. PUBG Mobile, maçların ardından genel sıralamayı tüm espor takipçileri için paylaştı.

Turnuvada mücadele eden Türk takımlarından Next Rüya Gaming ikinci günü hiç fena geçirmedi ve toplam puanını 94'e çıkarırken sırlamada iki kademe üste çıkarak 7. sırayı kaptı. Yine bir diğer Türk takımı World of Wonders'da total 89 puana gelerek sıralamada üç kademe üste çıkarak 9. sırayı aldı. Son olarak temsilcimiz Futbolist'de total puanını 87'ye çıkarmayı başardı ve 10. sırada yer aldı.

Turnuva bugün saat 19.00'da devam edecek, olarak tüm temsilcilerimize başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Brad Pitt Müge Anlı Hande Erçel
Spor Cristiano Mert Müldür Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PUBG Mobile EMEA Championship'de ikinci gün maçları tamamlandı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 10:41:16. #1.16#

title