PUBG Mobile EMEA Championship'de ikinci gün maçları tamamlandı!

Futbolist, Next Rüya Gaming ve World of Wonders'ın mücadele ettiği PUBG Mobile EMEA Championship'de ikinci gün maçları da tamamlandı. Dün akşam saat 19.00 sularında başlayan turnuva maçları gecenin geç saatlerine kadar devam etti ve takımlar topladıkları puanlar ile yeni sıralamalarına yerleşti. PUBG Mobile, maçların ardından genel sıralamayı tüm espor takipçileri için paylaştı.

Turnuvada mücadele eden Türk takımlarından Next Rüya Gaming ikinci günü hiç fena geçirmedi ve toplam puanını 94'e çıkarırken sırlamada iki kademe üste çıkarak 7. sırayı kaptı. Yine bir diğer Türk takımı World of Wonders'da total 89 puana gelerek sıralamada üç kademe üste çıkarak 9. sırayı aldı. Son olarak temsilcimiz Futbolist'de total puanını 87'ye çıkarmayı başardı ve 10. sırada yer aldı.

Turnuva bugün saat 19.00'da devam edecek, olarak tüm temsilcilerimize başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros