PUBG Mobile Dünya Şampiyonası finallerinde üç büyük Türk takımı yarışacak

Aras Şenyüz: Espor farkındalığı ülkemizde son yıllarda ciddi artış gösterdi"PUBG Mobile espor, futboldan sonra en çok izlenen branşlardan biri""Bu sene 3 takım ile Dünya Şampiyonası finallerindeyiz""Her geçen gün ödül havuzumuzu artırıp, daha görkemli turnuvalar yapar duruma...

Aras Şenyüz: E spor farkındalığı ülkemizde son yıllarda ciddi artış gösterdi

"PUBG Mobile e spor, futboldan sonra en çok izlenen branşlardan biri"

İSTANBUL,

Takımların uluslararası arenadaki başarılarının artmasının sektöre olan yansımasını da değerlendiren Şenyüz, "Bu çok önemli. Uluslararası turnuvalarda elde ettiğimiz her başarıdan sonra global ekiplerin ilgisi de bir o kadar artıyor. İlginin artması da ülkeye olan yatırımın artması anlamına geliyor. Bununla birlikte elde edilen önemli başarılardan sonra takımlarımızın, oyuncularımızın tüm dünyadaki tanınmışlığı ve sosyal medyadaki takipçileri de artıyor. Bu da takımlarımızın elde ettikleri sponsorluk gibi gelirleri de artırmış oluyor" şeklinde konuştu.