PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2021

Türk takımları Kaos Next Rüya, S2G Esports ve Fenerbahçe PUBG Mobile Global Championship Büyük Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Dünyanın en büyük mobil espor organizasyonu olan PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'na Türk takımları damga vurdu. Turnuvaya katılan takımlarımızdan Kaos Next Rüya, S2G Esports ve Fenerbahçe büyük bir başarıya imza atarak PUBG Mobile Global Championship Büyük Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Doğu ve Batı bölümlerinde toplam 40 takımın mücadele ettiği PUBG Mobile Global Championship 2021 finallerine Türkiye'den altı takım katılmıştı. Next Rüya Esports, Papara SuperMassive Blaze, Fenerbahçe, Futbolist, S2G Esports ve Beşiktaş takımları 24 Aralık'ta sona eren finallerin her karşılaşmasında sonuna kadar mücadele ederek bizleri gururlandırmayı başardı.

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Final aşamasında kıyasıya bir rekabet sergileyen altı Türk takımından Kaos Next Rüya, Batı liginin şampiyonu olarak 392.500 $ kazandı. Final aşamasında başarılı olan S2G Esports, 51.750 $ ve Fenerbahçe Espor takımı da 44.500 $ ödül kazanmış oldu.

Üç takımımız büyük finallere katılmaya hak kazanarak Türk espor tarihi açısından da önemli bir başarıya imza atmış oldu.

PUBG Mobile Global Championship Büyük Finalleri ise 21 - 23 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek ve tüm maçlar PUBG Mobile Espor Türkiye resmi Youtube kanalında yayınlanacak.

PUBG Mobile espor programının tamamı, 2021 yılında toplam 15 milyon dolar ödül havuzu sağlayarak mobil espor tarihindeki en yüksek ödül havuzuna ulaştı. PUBG Mobile espor ayrıca 2020'nin ikinci yarısına kıyasla yüzde 56'lık artışla Orta Doğu, Avrupa ve Amerika'da yüzde 100 izleyici artışı yakaladı ve 75 milyon saat izlenerek 2021'in ilk yarısında başarılı bir yol katetti.

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