PUBG Mobile'dan ünlü moda tasarımcısıyla iş birliği

PUBG MOBILE dünyanın en özgün ve yaratıcı modacılarından Julien Fournié ile yaptığı iş birliğiyle şık moda dünyasına girdiğini duyurdu.

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE, ünlü modacı Julien Fournié ve kendi adını taşıyan moda eviyle yaptığı iş birliğini duyurdu. Dünyada sadece 15 tane bulunan ve kişiye özel tasarımlar üreten "Haute Couture" moda markalarından biriyle yapılan bu iş birliği, PUBG MOBILE'ın böyle bir markayla yaptığı ilk iş birliği olarak öne çıkıyor. Paris Moda Haftası'nda resmi olarak duyurulan birliktelik, önümüzdeki aylarda oyun içi içeriklerle de detaylanıyor olacak.

Julien Fournié, özellikle Haute Couture konusundaki çalışmalarıyla tanınan, özgünlük, otantiklik, yaratıcılık, inovasyon ve geleneksel işçiliğe odaklanan bir moda disiplinine sahip, Fransız tasarımcıdır. Giymeye hazır hızlı modanın modern trendlerinden kaçınan modacı, Fransız modasının sıra dışı güzelliğini yansıtan benzersiz parçalar oluşturuyor. Üst seviye lüksün bir simgesi olan ve Fransa'da kanunla korunan "Haute Couture" terimi, resmi olarak sadece 15 marka tarafından kullanılabiliyor ve Julien Fournié de bunlardan biri. Bu yenilikçi yaratıcılık, Julien Fournié'nin PUBG MOBILE için mükemmel bir ortaklık olmasını sağlıyor.

Paris Moda Haftası kapsamında 6 Temmuz günü yayınlanan "FIRST SQUAD" online filmiyle birlikte Julien Fournié, Sonbahar/Kış 2021/2022 kreasyonunu tanıttı. Süper kahramanlar ve yeni teknolojilere karşı duyduğu hayranlıkla yeteneklerini birleştiren modacı, kreasyonunun çoğunda video oyun estetiklerinden esinleniyor. "FIRST SQUAD"'ın sonunda ise Fournié, PUBG MOBILE ile olan iş birliğini, iki ikonik markanın yan yana durduğu bir görselle duyurmuş oldu. Oyuncuların kendilerini ifade etmelerine odaklanan bir oyun olan PUBG MOBILE, Julien Fournié'nin moda ve oyunları son teknolojiyle bir araya getirmesinde önemli bir ilham kaynağı oldu.

Fournié konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "PUBG MOBILE ile çalışmak benim için bir rüyanın gerçekleşmesi anlamına geliyor. Sadece gezegendeki lider mobil oyunlar arasında yer alması değil, beş kıtadan milyonlarca oyuncunun başka bir boyutu birlikte keşfetmeleri, zorluklarla birlikte karşılaşıp, birlikte gelişmeleri de benim için önemliydi. Haute Couture ile PUBG MOBILE'ın ortak noktası da bu: hayallerinizi keşfetmek için sizi cesaretlendiriyor ve "Efsanenizi" bbulmanız için bunlardan öğrenmenizi mümkün kılıyor. Oyuncuların onlar için ürettiklerimizi görmelerini heyecanla bekliyorum!"

PUBG MOBILE farklı alan ve endüstrilerde markalarla, piyasaya çıktığı 2018 yılından bu yana kadar çeşitli iş birlikleri yaptı. Ancak bu iş birliği, markanın bir Haute Couture tasarımcısıyla yaptığı ilk ortaklık olarak öne çıkıyor. Video oyunlar ve lüks moda kültürünün de ilk kez buluşması.

JULIEN FOURNIÉ KİMDİR?

Julien Fournié, dünyadaki yaşamı etkilemek ve değiştirmek için modayı kendi laboratuvarı olarak seçen bir Fransız tasarımcıdır. Tasarımlarını her zaman önce bir eskiz ile hayal eder. Bu disiplinin temel değerleri nedeniyle öncelikle bir Haute Couture tasarımcısı olmayı seçti: ayrıcalık, özgünlük, yaratıcı özgürlük, yenilikçi tekniklerin geleneksel işçilikle birleştirilmesi.

Kaynak: Bültenler