Pubg Mobile'dan İkinci Büyük Güncelleme

PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile'ın (PUBG MOBILE) çıkışından bu yana, PUBG Corp. ve Tencent, orijinal PUBG deneyimini mobil platforma taşımak için toplulukla yakın çalışmalarını sürdürüyor.

Orijinal PUBG deneyimini mobile taşıma iddiasının bir parçası olarak, oyun 23 Nisan'da ikinci kez güncellenerek 0.4.0 sürümüne yükseldi. Güncelleme ile oyuna Arcade modu, Eğitim Alanları eklendi; savaş ile ilgili ince ayarlar, taşıtlarda, sesli sohbette ve arayüzde geliştirmeler yapıldı ve oyun içi mağazasına yeni eşyalar eklendi.

Arcade modunda oyuncular tek başlarına ya da arkadaşlarıyla oynayabiliyor ve mod, 28 oyuncuya kadar kabul ediyor.

Her Arcade karşılaşmasında, altı varyasyondan biri rastgele seçilirken, her varyasyon için de üç maç kuralından birisi rastgele seçiliyor. Bu kurallardan ilki, maçtaki bütün silahları kısıtlar; ikincisi, sadece tek tip silah kullanmanızı sağlar; üçüncüsünde ise, oyuncu bütün silahları ve eşyaları kullanabilir.

Eğitim Alanları, tüm silah ve eşyaları denemek isteyen oyuncular için hazırlanmış özel bir alandır. Oyuncular, herhangi bir silahın ne işe yaradığını ya da eşyaların ne gibi bir etkisi olduğunu test edebilirler. Eğitim Alanları, sadece tek oyunculu oynanabilir ve oyunculara bir maça girmeden önce yetenek kazanmalarını sağlar.

PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile'in 23 Nisan'daki güncellemesinin detayları aşağıdaki şekildedir:

Arcade Modu: 28 oyunculu yeni bir mod ve Av Tüfekleri, Keskin Nişancı Tüfekleri, Tüm Silahlar, Çıplak Elle Dövüş, Tabancalar ve Eşya Cenneti'nden oluşan 6 varyasyondan birini içerir.