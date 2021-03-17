PUBG MOBILE'da 'Çılgın Ritimler' teması
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PUBG MOBILE'da 'Çılgın Ritimler' teması

17.03.2021 18:04 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:16
PUBG MOBILE'da 'Çılgın Ritimler' teması

Bu ayın başlarında, PUBG MOBILE'a sürüm 1.3 güncellemesiyle birlikte yeni macera etkinliği, görevler ve oyun içi müzik deneyimleri eklendi.

Bu ayın başlarında, PUBG MOBILE'a sürüm 1.3 güncellemesiyle birlikte yeni macera etkinliği, görevler ve oyun içi müzik deneyimleri eklendi. 18'inci sezon Royale Pass'in 'Çılgın Ritimler' temasıyla bugün başladığı bildirildi.

Oyuna, 1.3 güncellemesiyle birlikte yeni silahlar, araçlar ve oyun modları eklendi. Hayranlar ve topluluk üyeleri, savaş alanında kararlılık ve ekip çalışmasına ilham veren, yapay zeka tarafından üretilen türünün ilk örneği olan kısa film 'Büyüme'yi de izlediler. Bugün, Royale Pass Sezon 18'e giriş yapan oyuncular, oyun içi görevlerin kilidini açmak için iki dereceli ödül seçebilecekler. Güncellemeyle birlikte, çeşitli koleksiyonlar arasında, özel AUG ve Kar98K görünümleri, keman ve müzik seti bulunuyor.

TAKAS EDİLEBİLECEK MACERA KUPONLARI TOPLAYABİLİYORLAR

PUBG MOBILE tarafından yapılan açıklamada, son görevlere ek olarak yeni bir macera etkinliğinin de olduğu bildirildi.

Etkinliğin başlangıcında dört kadının yanında keman çalan bir karakter beliriyor. Müzik başladığında oyuncular, çeşitli ücretsiz dereceli ödüllerle takas edilebilecek Macera Kuponları toplayabiliyorlar.

3'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI YAPILACAK

Mart ayının sonlarına doğru oyunun yaklaşan üçüncü yıl dönümü kutlamalarına özel olarak, dünyaca ünlü süperstar DJ'ler Alesso, Lost Frequencyencies ve bir DJ daha PUBG MOBILE'de yeni singlelar çıkaracak ve 21 Mart'ta özel bir oyun içi canlı performans sunacaklar. Bu Pazar ise, oyuncular da eğlenceye katılarak etkinliğe tanık olabilecek. Oyunda saat 11.00 UTC ve 13.00 olarak ayarlanan performanslar Youtube'dan da canlı yayınlanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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