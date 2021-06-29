PUBG Mobile'da bir haftada 4 milyon oyuncu banlandı!
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PUBG Mobile'da bir haftada 4 milyon oyuncu banlandı!

PUBG Mobile'da bir haftada 4 milyon oyuncu banlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

2017 yılında piyasaya sürülmesinden ardından milyonlarca oyuncuya ulaşan PUBG Mobile, Twitter'da yaptığı açıklamayla hile kullanan 3.8 milyon oyuncunun banlandığını duyurdu. İşte detaylar!

Dünyanın en çok oynayan mobil oyunu PUBG, hile kullanan oyunculara göz açtırmıyor. Pek çok popüler oyunun hile kullanan oyuncularla başının dertte olduğu biliniyor. Bu alanda en çok çalışma yapan oyunlardan bir tanesi olan Call of Duty: Warzone her hafta on binlerce hile kullanan oyuncunun hesabını yasaklıyor.

PUBG Mobile sürekli aktif olarak yaptığı yenilikler ve etkinliklerle, milyonlarca oyuncu tarafından talep görüyor. Durum böyle olunca hile kullanan oyuncularında gün yüzüne çıkması oldukça doğal. Ancak PUBG cephesi hilecilere karşı olduğunu her fırsatta gösteriyor.

PUBG Mobile resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan tweet'te, karakter modellerini değiştiren, x-ray görüşü ve hız hileleri kullanan 3.8 milyon oyuncunun banlandığı açıklandı.

PUBG Mobile'da bir haftada 4 milyon oyuncu banlandı!

Hile kullanması sebebiyle 3.8 milyon oyuncunun banlandığını göz önüne alırsak, PUBG Mobile'ın oyuncu sayısının ne kadar yüksek olduğu görebiliriz. Oyuncu sayısı bu kadar yüksek olunca, hilecilerle oynama ihtimaliniz de bir o kadar yüksek oluyor. Ancak, PUBG cephesi hilecilere karşı önlem almaya devam edeceğini belirtti.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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