PUBG Mobile'da 1.6 milyon hesap banlandı!

PUBG Mobile hileciler karşısında dik bir duruş sergiliyor. PUBG Mobile Temmuz ayı ban raporunda, engellenen hileler ve engellenen hesapların yüzdelik dilimleri yayımlandı!

Oyuncular olarak hilelerden hepimiz nefret ediyoruz. Hilecilere hiçbir şekilde geçit vermeyi istemeyen ve bunun için önlemler alan PUBG Mobile, Temmuz ayı ban raporunu yayımladı.

PUBG Mobile Türkiye haftalık Anti Hile Raporunu resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. 16 Temmuz ve 22 Temmuz tarihleri arasını kapsayan rapora göre 1.674.772 oyuncunun hesabı yasaklandı. Raporda ranklara ve hilelere göre yüzdelik dilimler belirtildi. İsterseniz bu yüzelik dilimlere birlikte göz atalım:

ENGELLENEN HİLELER

Karakter Modelinin Değiştirilmesi (%22)

Otomatik Nişan Hileleri (%12)

Röntgen (%11)

Hız Hileleri (%17)

Alan Hasarının Değiştirilmesi (%14)

Diğer Hileler (%24)

ENGELLENEN HESAPLAR

Fatih ( %2)

Gümüş(%6)

Altın (%7)

Platin (%12)

As (%15)

Bronz (%16)

Elmas (%20)

Taç (%22)

PUBG Mobile Türkiye BANPAN raporunun tamamına göz atmak isterseniz, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.