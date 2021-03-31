PUBG Mobile Club Scrims Türkiye 1. gününün en iyi anları paylaşıldı!
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PUBG Mobile Club Scrims Türkiye 1. gününün en iyi anları paylaşıldı!

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PUBG Mobile Club Scrims Türkiye 1. gününün en iyi anları paylaşıldı!

PUBG Mobile Club Scrims Türkiye ilk günün en iyi anları sizlerle!

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PUBG MOBILE Club Scrims Türkiye 1. gününün en iyi anları paylaşıldı. PUBG Mobile sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı bir gönderi ile turnuvanın en iyi anlarını oyuncularla paylaştı.

PUBG Mobile'ın en iyi takımlarının yer aldığı turnuva inanılmaz anlara tanıklık etti. İlk günün ardından liderlik koltuğuna toplam 67 puan ile Next Rüya Gaming otururken, ikincilik koltuğuna ve üçüncülüğe de Karagümrük Esports oturmayı başardı. Zirve yarışı hız kesmeden devam edecek gibi görünüyor. İlk günün en iyi anları videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz, iyi seyirler!

PUBG MOBILE 1. GÜN EN İYİ ANLAR


Kaynak: Playerbros

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