PUBG Mobile Club Scrims 4. günün en iyi anları paylaşıldı!

PUBG Mobile Club Scrims 4. günün en iyi anları paylaşıldı. PUBG Mobile sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile en çarpıcı ve heyecanlı anların videosunu izleyiciler ile buluşturdu.

PUBG Mobile Pro Scrims turnuvasının dışında oynanan bu turnuva da bir çok heyecanlı olaya sahipti. PUBG Mobile espor da böyle turnuvalar ile büyük bir kitleye hitap etmeye devam ediyor. Özellikle pro scrims'de büyük takımların oynadıkları maçlar izleyicileri çok mutlu ediyor gibi görünüyor.

Kaynak: Playerbros