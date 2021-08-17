PUBG Mobile Club Open Türkiye Güz Sezonu maçları başlıyor!

PMCO Türkiye Güz Sezonu maçları başlıyor!

29.000$ ödül havuzlu PUBG Mobile Club Open Türkiye Güz Sezonu maçları dakikalar sonra başlıyor. PUBG Mobile turnuva sunucularını sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile duyurmuştu.

Turnuva , ve olmak üzere 4 platformda bugünden 24 Ağustos tarihine kadar canlı bir şekilde yayınlanmaya başlayacak. Yayınlar 26 – 29 Ağustos tarihleri arasında final maçları ile tüm hızıyla devam edecek.

Bu güz dönemi için hazırlanmış olan 'da tam 29.000$ ödül havuzu bulunuyor. Turnuva Türkiye'de olduğu gibi birkaç bölgede ayrı ayrı oynanıyor. Bu bölgelerden dereceye girmeyi başaran takımlar büyük bir turnuva finali ile birbirleri ile çarpışacak.

Kaynak: Playerbros