PUBG Mobile Club Open Türkiye Güz Sezonu maçları başlıyor!
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PUBG Mobile Club Open Türkiye Güz Sezonu maçları başlıyor!

PUBG Mobile Club Open Türkiye Güz Sezonu maçları başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

PMCO Türkiye Güz Sezonu maçları başlıyor!

29.000$ ödül havuzlu PUBG Mobile Club Open Türkiye Güz Sezonu maçları dakikalar sonra başlıyor. PUBG Mobile turnuva sunucularını sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile duyurmuştu.

Turnuva , ve olmak üzere 4 platformda bugünden 24 Ağustos tarihine kadar canlı bir şekilde yayınlanmaya başlayacak. Yayınlar 26 – 29 Ağustos tarihleri arasında final maçları ile tüm hızıyla devam edecek.

Bu güz dönemi için hazırlanmış olan 'da tam 29.000$ ödül havuzu bulunuyor. Turnuva Türkiye'de olduğu gibi birkaç bölgede ayrı ayrı oynanıyor. Bu bölgelerden dereceye girmeyi başaran takımlar büyük bir turnuva finali ile birbirleri ile çarpışacak.

Kaynak: Playerbros

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